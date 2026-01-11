Sarıkamış'ta Yük Treni Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Sarıkamış’ta kontrolsüz hemzemin geçitte TCDD taşımacılığa ait yük treninin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı; demiryolu kısa süre kapandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:15
Sarıkamış'ta Yük Treni Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Sarıkamış'ta Yük Treni Otomobile Çarptı

İlçe çöplüğü yakınındaki kontrolsüz hemzemin geçitte kaza

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, ilçe çöplüğü bölgesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçidinde meydana gelen kazada TCDD taşımacılığa ait yük treni, geçitten geçmeye çalışan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle demir yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan aracın demir yolundan kaldırılmasıyla demir yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

