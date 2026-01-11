Hatay Arsuz'ta Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay Arsuz'ta bir marketin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarılıp doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:09
Arsuz, Madenli Mahallesi'nde kurtarma operasyonu

Hatay’da bir marketin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine haberdar edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesinde gerçekleşti. Durumu gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti ve kısa sürede bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi, zarar verilmeden kurtarıldı. Kurtarma sonrasında kedi, kontrollü şekilde doğaya salındı.

