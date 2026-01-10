Bartın'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Bartın'da Gürgenpınarı yönünde seyreden otomobil beton mikserine çarptı; araçta sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:29
Kaza sonrası sürücü sıkıştı, mikser şoförü gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Gürgenpınarı köyü istikametine seyreden C.Y. (22) idaresindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAT 080 plakalı beton mikserine çarptı.

Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü çıkartıldı.

Yaralı genç yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

