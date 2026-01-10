Bartın'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
Kaza sonrası sürücü sıkıştı, mikser şoförü gözaltında
Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Gürgenpınarı köyü istikametine seyreden C.Y. (22) idaresindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAT 080 plakalı beton mikserine çarptı.
Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü çıkartıldı.
Yaralı genç yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.
BARTIN'DE SEYİR HALİNDE BULUNAN OTOMOBİL, BETON MİKSERİNE ÇARPTI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.