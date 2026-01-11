Hatay'da Anne Çocuğuna Telefon Çaldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Devlet Korumasında

Antakya'da güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini değiştirdi

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşanan olayda, Fulya Kaya'ya ait cep telefonunun çalınmasıyla başlatılan soruşturma kritik bir görüntüye ulaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokaktan geçen annenin yanında bulunan çocuğuna telefonu çaldırdığı anlar net şekilde tespit edildi. Görüntüler sonrası polis ekiplerinin çalışmasında, anne olarak belirlenen kişinin yabancı uyruklu H.A., çocuk olarak belirlenen kişinin ise V.I. olduğu belirlendi.

Yetkililer, annenin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında 12 yaşındaki V.I. hakkında koruyucu önlem olarak işlem yapıldı ve çocuk devlet korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

