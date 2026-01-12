Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:33
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan ambulans ile önüne çıkan hafif ticari aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, içinde hasta bulunan ve Ö.I.(37) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans hastane istikametine seyrederken, 1678. Sokaktan önüne çıkan M.A.(37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ambulans sürücüsü Ö.I., ambulansta bulunan P.D.(34), E.H.Z.(42), ambulanstaki hasta G.A.(49) ve hasta yakını S.K.(42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ve araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A.(52) ve Z.A.(53) yer alıyor.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
2
Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada
3
Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında
4
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
5
Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
7
Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları