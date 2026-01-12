Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan ambulans ile önüne çıkan hafif ticari aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, içinde hasta bulunan ve Ö.I.(37) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans hastane istikametine seyrederken, 1678. Sokaktan önüne çıkan M.A.(37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ambulans sürücüsü Ö.I., ambulansta bulunan P.D.(34), E.H.Z.(42), ambulanstaki hasta G.A.(49) ve hasta yakını S.K.(42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ve araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A.(52) ve Z.A.(53) yer alıyor.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

