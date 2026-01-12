Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne Saldırı Zanlıları Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, 26 Aralık'ta Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne düzenlenen bombalı saldırının zanlılarının yakalandığını ve delillerin ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:31
Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne Saldırı Zanlıları Yakalandı

Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne Saldırı Zanlıları Yakalandı

Operasyon ve yakalama

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 26 Aralık'ta Humus'un Vadi el-Zehab Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlılar yakalandı.

Açıklamada, yürütülen terör operasyonu kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmed Atallah el-Diyab ile Enes el-Zerrad'ın yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen deliller

Operasyonda zanlıların üzerinde patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, mühimmat ile terör eylemlerine karıştıklarını kanıtlayan belgeler ve dijital deliller ele geçirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SURİYE'DE İMAM ALİ BİN EBU TALİB CAMİİ'NE BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER, YÜRÜTÜLEN...

SURİYE'DE İMAM ALİ BİN EBU TALİB CAMİİ'NE BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER, YÜRÜTÜLEN TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANDI.

SURİYE'DE İMAM ALİ BİN EBU TALİB CAMİİ'NE BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER, YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
6
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok
7
Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları