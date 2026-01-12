Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne Saldırı Zanlıları Yakalandı

Operasyon ve yakalama

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 26 Aralık'ta Humus'un Vadi el-Zehab Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlılar yakalandı.

Açıklamada, yürütülen terör operasyonu kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmed Atallah el-Diyab ile Enes el-Zerrad'ın yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen deliller

Operasyonda zanlıların üzerinde patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, mühimmat ile terör eylemlerine karıştıklarını kanıtlayan belgeler ve dijital deliller ele geçirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

