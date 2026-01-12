Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Aksaray Paşacık Mahallesi'nde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:46
Kaza ve müdahale

Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, içerisinde hasta bulunan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda toplam 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta bulunan Ö.I. (37) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans hastane istikametine seyrederken, 1678. Sokak'tan önüne çıkan M.A. (37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralılar ve hastaneye sevk

Kazada yaralananlar arasında ambulans sürücüsü Ö.I., ambulansta bulunan P.D. (34), E.H.Z. (42), ambulansta bulunan hasta G.A. (49) ile hasta yakını S.K. (42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ve araçtaki yolcular A.D.A. (52) ile Z.A. (53) bulunuyor. Toplam 8 yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

