Kayseri'de kaçak kazı suçüstü: 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkiinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yaptı.

Olayda B.Ö., B.K. ve İ.D. isimli şahıslar kaçak kazı faaliyetinde bulunurken yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan arama ve çalışmalarda, kaçak kazıda kullanılan 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet pointer ve 1 adet metal şiş ele geçirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan işlemler sürüyor.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KAÇAK KAZI YAPAN 3 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI. ÇALIŞMALARDA 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, ARAMALARDA KAZIDA YAPILAN MALZEMELERE ELE GEÇİRİLDİ.