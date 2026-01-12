Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı

Kayseri Tomarza'da jandarma ekipleri Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı; kazıda kullanılan cihazlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:15
Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı

Kayseri'de kaçak kazı suçüstü: 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkiinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yaptı.

Olayda B.Ö., B.K. ve İ.D. isimli şahıslar kaçak kazı faaliyetinde bulunurken yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan arama ve çalışmalarda, kaçak kazıda kullanılan 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet pointer ve 1 adet metal şiş ele geçirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan işlemler sürüyor.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KAÇAK KAZI YAPAN 3 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI....

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KAÇAK KAZI YAPAN 3 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI. ÇALIŞMALARDA 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, ARAMALARDA KAZIDA YAPILAN MALZEMELERE ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı
2
Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu
3
Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı
4
Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Durmuş Ali Arslan'ın cinayet davasında 'Kan parası ve tehdit' iddiası
6
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
7
Kırıkkale'de hemzemin geçitte dolmuşa tren çarptı: Sürücü son anda kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları