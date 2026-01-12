Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu

Aksaray'ta gece yarısı başlayan ve şiddetini artıran yağmur yaşamı etkiledi; trafik kısmen aksadı, emniyet ekipleri karayollarında devriye geziyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:41
Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu

Aksaray'da şiddetli yağmur hayatı etkiledi

Fırtına dinince yağmur etkisini artırdı

Aksaray’da gün boyu devam eden fırtınanın ardından gece yarısı başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak kent genelinde etkili oldu.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, fırtınanın dinmesiyle birlikte kendini gösterdi ve trafikte kısmi aksamalara yol açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana Karayolları başta olmak üzere ana arterlerde devriye görevine başladı.

Soğuk havanın çekildiği kentte hava sıcaklığı 7 dereceye kadar yükselirken, kar yağışının ardından gelen yağmur üreticileri memnun etti. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksarayta yağışın etkisi, tarımsal alanlarda olumlu karşılandı.

AKSARAY'DA FIRTINANIN ARDINDAN GECE YARISI BAŞLAYAN YAĞMUR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRARAK DEVAM...

AKSARAY'DA FIRTINANIN ARDINDAN GECE YARISI BAŞLAYAN YAĞMUR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR.

AKSARAY'DA FIRTINANIN ARDINDAN GECE YARISI BAŞLAYAN YAĞMUR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRARAK DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı
2
Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu
3
Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı
4
Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Durmuş Ali Arslan'ın cinayet davasında 'Kan parası ve tehdit' iddiası
6
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
7
Kırıkkale'de hemzemin geçitte dolmuşa tren çarptı: Sürücü son anda kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları