Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu

Aksaray'da şiddetli yağmur hayatı etkiledi

Fırtına dinince yağmur etkisini artırdı

Aksaray’da gün boyu devam eden fırtınanın ardından gece yarısı başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak kent genelinde etkili oldu.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, fırtınanın dinmesiyle birlikte kendini gösterdi ve trafikte kısmi aksamalara yol açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana Karayolları başta olmak üzere ana arterlerde devriye görevine başladı.

Soğuk havanın çekildiği kentte hava sıcaklığı 7 dereceye kadar yükselirken, kar yağışının ardından gelen yağmur üreticileri memnun etti. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksarayta yağışın etkisi, tarımsal alanlarda olumlu karşılandı.

