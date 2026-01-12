Kırıkkale'de hemzemin geçitte dolmuşa tren çarptı: Sürücü son anda kurtuldu

Kırıkkale Aşağımahmutlar'da bariyer kapalıyken rayda kalan 71 M 0182 plakalı dolmuşa Ankara–Kars Doğu Ekspresi çarptı; sürücü L.T. son anda araçtan inerek kurtuldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:53
Güvenlik kamerasında saniyelerle kurtuluş anı

Kırıkkale'nin Aşağımahmutlar Mahallesinde meydana gelen kazada, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan dolmuş raylarda asılı kaldı. Araç, 71 M 0182 plakalı dolmuş olup sürücüsünün L.T. olduğu belirtildi.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaklaşan Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'ni fark eden sürücünün, tren gelmeden saniyeler önce araçtan inerek son anda kurtulduğu görülüyor. Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savrularak ağır hasar aldı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı; incelemenin ardından tren seferine devam etti. Hasar gören dolmuş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

