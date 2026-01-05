Hollanda'da kar felaketi: Amsterdam Schiphol'de 1.050 uçuş iptal

Hollanda, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kar nedeniyle hava ve kara trafiğinde büyük aksama yaşanıyor.

Havalimanında geniş çaplı iptaller

Amsterdam Schiphol Havalimanı, kar yağışı ve buzlanma gerekçesiyle çoğu Avrupa ve Birleşik Krallık seferi olmak üzere toplam 1.050 uçuşu iptal etti. İptaller, aynı anda işlem yapmak isteyen yolcuların havalimanında uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı.

Karayolları ve kara trafiği

Rijkswaterstaat verilerine göre, yerel saatle 08.00 itibarıyla toplam 690 kilometrelik araç kuyruğu kaydedildi. Açıklamada, tuzlama ve kar küreme araçlarının yoğun trafikte mahsur kaldığı ve yolların sabah yoğunluğu geçtikten sonra temizlenebileceği belirtildi. Ayrıca Frizya bölgesindeki A31 otoyolunun bir bölümü çift taraflı kapatıldı.

Uyarılar ve toplu taşıma aksaklıkları

KNMI Meteoroloji Kurumu, Flevoland ve Utrecht'in de aralarında bulunduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Bölgesel otobüs işletmecisi Keolis, Utrecht ve Friesland'daki tüm seferlerin öğle saatlerine kadar iptal edildiğini duyurdu. Firma yetkilisi, "Trafiğe çıkmak ya da duraklara yanaşmak zor" ifadelerini kullandı.

Ulusal demiryolu işletmecisi NS ise makas arızaları ve elektrik hatlarındaki sorunlar nedeniyle Amsterdam-Schiphol üzerinden Rotterdam'a giden yüksek hızlı hat da dahil birçok hatta daha az tren seferi yapıldığını bildirdi.

Sürücü yeterlilik kurumu CBR, hava şartları nedeniyle bugün 600'den fazla motosiklet ve scooter sınavının iptal edildiğini açıkladı. Kurum, "Bu önlem, beklenen kar yağışı tahminleri ile motosiklet ve scooterların buzlu yollardaki hassasiyeti birlikte değerlendirilerek alınmıştır" dedi.

