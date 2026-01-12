Aksaray'da Araçta Bıçaklı Saldırı: Genç 'Kaçmasaydım beni öldürürdü o'

Aksaray'da araç içinde bıçaklanan 23 yaşındaki Arda G., saldırgandan kaçtığını söyleyerek "Kaçmasaydım beni öldürürdü o" dedi; şüpheli kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:50
Olay ve ilk müdahale

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezmeye çıkan Arda G. (23), yol üzerinde araçla durdukları esnada iddiasına göre İsa Ç. isimli şahsın camdan saldırısına uğradı.

Saldırganın aracın içindeki Arda G.'ye bıçakla saldırması sonucu genç, kolundan yaralandı. Olayın yaşandığı sırada bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri durumu fark ederek müdahale etti ve yaralı şahsı koruma altına aldı, polis memurları yaraya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Şahitlik ve soruşturma

Yaşanan olayı polis memurlarına anlatan Arda G., olay esnasında saldırıdan kaçtığını belirterek, "Kaçmasaydım beni öldürürdü o" dedi.

Kavganın ve bıçaklama olayının sebebi henüz öğrenilemedi. Yaralı genç, ambulans ve hastane muayenesini reddetti. Bunun üzerine üzeri arandıktan sonra polis otosuna alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli İsa Ç. için geniş çaplı bir arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

