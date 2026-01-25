Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 113 kişi etkilendi

Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesinde sayı 113'e yükseldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen nişan töreninde karbonmonoksit gazından etkilenenlerin sayısı 113 olarak açıklandı. Olayda zehirlenme belirtileri gösteren 46 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Salondaki nişan merasimi sırasında bazı davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yapılan ilk incelemede davetlilerin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi.

Vali Seddar Yavuz'dan açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmıştır. Genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş olup, bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ile ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

MALATYA’DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE SAYI 113’E YÜKSELDİ