Bitlis Tatvan Rahva'da Kar ve Buzlanma Trafik Kazalarını Tetikledi

Rahva bölgesinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bir tır yoldan çıktı, Tatvan–Bitlis kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; ekipler yola müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:46
Rahva'da kar, sis ve buzlanma ulaşımı durdurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, bir dizi trafik kazasına neden oldu.

Tatvan–Bitlis kara yolunda meydana gelen olayda, bir tırın yoldan çıkması sonucu araç geçişleri durdu ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmalar nedeniyle kara yolunda aksamalar devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

