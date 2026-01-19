Bitlis Tatvan Rahva'da Kar ve Buzlanma Trafik Kazalarını Tetikledi

Rahva'da kar, sis ve buzlanma ulaşımı durdurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, bir dizi trafik kazasına neden oldu.

Tatvan–Bitlis kara yolunda meydana gelen olayda, bir tırın yoldan çıkması sonucu araç geçişleri durdu ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmalar nedeniyle kara yolunda aksamalar devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDEKİ RAHVA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ.