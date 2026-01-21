Reyhanlı'da Tofaş Aydınlatma Direğine Çarpıp İkiye Ayrıldı: 2 Yaralı

Hatay Reyhanlı'da 31 RG 063 plakalı Tofaş, çarpışmanın ardından aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı; 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:20
Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 ARA 256 plakalı Toyota ile 31 RG 063 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 31 RG 063 plakalı Tofaş araç aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

