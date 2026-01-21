Reyhanlı'da Tofaş Aydınlatma Direğine Çarpıp İkiye Ayrıldı: 2 Yaralı

Reyhanlı'da Tofaş aydınlatma direğine çarpıp ikiye ayrıldı

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 ARA 256 plakalı Toyota ile 31 RG 063 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 31 RG 063 plakalı Tofaş araç aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK İKİYE AYRILDI. İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.