Aksaray'da Çarpıp Kaçtı: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray Çerdiğin Mahallesi'nde bir otomobilin çarpıp kaçtığı kazada, ekmek dağıtan elektrikli bisiklet sürücüsü İ.K. (47) yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:33
Kaza detayları

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınında çalışan İ.K. (47), ekmek dağıtımı sırasında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu yola savrularak yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

