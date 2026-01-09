Halep'te Tahliye Sürüyor: Suriye Ordusu Şeyh Maksut'ta SDG Hedeflerini Vurduğunu Açıkladı

Halep'te ateşkes sonrası tahliyeler sürüyor. Suriye ordusu Şeyh Maksut Mahallesi'nde SDG hedeflerini vuracağını duyurdu; tahliye süresi 18.00'e uzatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:38
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında ilan edilen ateşkesin ardından, sivillerin tahliyesi sürüyor. Güvenli koridorların oluşturulduğu bölgede yetkililer, tahliye ve güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tahliye süresi ve güvenli koridorlar

Resmi haber ajansı SANA, tahliye çalışmaları ile SDG'nin silah bırakması için verilen sürenin yerel saatle 18.00'a kadar uzatıldığını bildirdi. Bölgedeki sivillerin tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulurken yetkililer, sivilleri uyararak riskli alanlardan uzaklaşmalarını istedi.

SDG'nin tutumu ve hedeflenen bölgeler

Yerel basında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü. Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 bölge'nin vurulacağını ilan etti ve bu bölgelerin haritalarını paylaştı.

Ordu, sivillere söz konusu bölgelere yakın alanları boşaltma ve SDG unsurlarından uzaklaşma çağrısını yineledi.

Resmi açıklama ve önceki gelişmeler

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, bu mahallelerdeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istendiği belirtildi.

Ayrıca, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDGli teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs'ün Şeyh Maksud Mahallesi'ne geldiği bildirildi.

Halep merkezli gelişmeler, tahliye ve güvenlik operasyonlarının seyrini belirleyecek önemli unsurlar olarak izleniyor.

