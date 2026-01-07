Aksaray'da demir profil yüklü tır şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Kaza: Aksaray - Adana Karayolu 30. kilometresinde, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Alpay Ö. (60) yönetimindeki 06 SFE 19 plakalı demir profil yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü.

Araç hasarı ve ilk ihbar: Kazada tır adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale: İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adrese intikal ederek yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sürücünün durumu: Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma: Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

