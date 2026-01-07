Aksaray'da demir profil yüklü tır şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Aksaray-Adana Karayolu 30. kilometresinde demir profil yüklü tır şarampole devrildi; sürücü Alpay Ö. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:03
Aksaray'da demir profil yüklü tır şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Aksaray'da demir profil yüklü tır şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Kaza: Aksaray - Adana Karayolu 30. kilometresinde, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Alpay Ö. (60) yönetimindeki 06 SFE 19 plakalı demir profil yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü.

Araç hasarı ve ilk ihbar: Kazada tır adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale: İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adrese intikal ederek yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sürücünün durumu: Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma: Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AKSARAY’DA DEMİR PROFİL YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

AKSARAY’DA DEMİR PROFİL YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

AKSARAY’DA DEMİR PROFİL YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
4
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
5
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
6
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu
7
Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları