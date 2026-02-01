Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Aksaray'da bir binada yapılan kaynak çalışması sırasında yaşanan patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

Patlama, saat 19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki ardiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56), durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak borulara kaynak yapılması gerektiğini belirledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı çağırdı. Tesisat tamiri için ardiyeye giren kaynakçı, doğal gaz borusuna kaynak yapmak amacıyla çalışmaya başladı.

Patlama ve Müdahale

Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama oldu. Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı görüldü. Ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Güvenlik

Polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

