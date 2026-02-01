Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Aksaray Meydan Mahallesi'nde doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi; 1'i ağır 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:36
Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Aksaray'da Doğal Gaz Patlaması: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Aksaray'da bir binada yapılan kaynak çalışması sırasında yaşanan patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

Patlama, saat 19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki ardiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56), durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak borulara kaynak yapılması gerektiğini belirledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı çağırdı. Tesisat tamiri için ardiyeye giren kaynakçı, doğal gaz borusuna kaynak yapmak amacıyla çalışmaya başladı.

Patlama ve Müdahale

Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama oldu. Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı görüldü. Ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Güvenlik

Polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AKSARAY’DA KAYNAKÇININ APARTMANDAKİ DOĞALGAZ BORUSUNU KAYNATTIĞI ESNADA PATLAMA YAŞANDI. BİNANIN...

AKSARAY’DA KAYNAKÇININ APARTMANDAKİ DOĞALGAZ BORUSUNU KAYNATTIĞI ESNADA PATLAMA YAŞANDI. BİNANIN DUVARLARININ YIKILDIĞI PATLAMADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

AKSARAY’DA KAYNAKÇININ APARTMANDAKİ DOĞALGAZ BORUSUNU KAYNATTIĞI ESNADA PATLAMA YAŞANDI. BİNANIN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari Yüksekova'da Ahır Çatısı Çöktü: 2 Hayvan Telef, 6 Keçi Kurtarıldı
2
Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
3
Manavgat'ta otel otoparkında başından vurulmuş erkek cesedi
4
Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı
5
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları