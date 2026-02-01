Antalya'da Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Antalya'da otobüs kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 10'a yükseldi.

Kaza ve nedenleri

Dün akşam Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içinde 34 yolcu ve mürettebat bulunan ve İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa yaklaşırken yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Otobüs, yan yatıp yaklaşık 90 metre sürüklendikten sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Can kaybı ve yaralılar

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karağaç da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, bir acı haber de 19 yaşındaki Sudem Çakmak ile ilgili geldi. Sudem Çakmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çakmak'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik tasarım bölümü öğrencisi olduğu bildirildi. Bu ölümle kazadaki can kaybı 10'a ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

