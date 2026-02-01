Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı

Aksaray Meydan Mahallesi'nde kaynak çalışması sırasında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:21
Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı

Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı

19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966 Sokak'ta bulunan 4 katlı Tokoğlu Apartmanı giriş katındaki ardiyede meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56), durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer tesisatta inceleme yaparak kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ev sahibi, çağırdığı kaynakçı Bahtiyar K. (53)'yı apartmanın ardiyesine çağırdı.

Kaynakçının ardiyedeki doğalgaz borusuna kaynak makinesini temas ettirmesiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle ev sahibi ve kaynakçı binanın içine savruldu; bazı dairelerin duvarları yıkıldı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Patlamayı fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu, ev sahibinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari Yüksekova'da Ahır Çatısı Çöktü: 2 Hayvan Telef, 6 Keçi Kurtarıldı
2
Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
3
Manavgat'ta otel otoparkında başından vurulmuş erkek cesedi
4
Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı
5
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları