Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı

19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966 Sokak'ta bulunan 4 katlı Tokoğlu Apartmanı giriş katındaki ardiyede meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56), durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer tesisatta inceleme yaparak kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ev sahibi, çağırdığı kaynakçı Bahtiyar K. (53)'yı apartmanın ardiyesine çağırdı.

Kaynakçının ardiyedeki doğalgaz borusuna kaynak makinesini temas ettirmesiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle ev sahibi ve kaynakçı binanın içine savruldu; bazı dairelerin duvarları yıkıldı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Patlamayı fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu, ev sahibinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

