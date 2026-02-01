Melikgazi'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı — Yaralanma Yok

Kaza ve müdahale detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kartal Bulvarı kavşağında iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaza, M.K. yönetimindeki 38 EK 256 plakalı otomobil ile O.Ö. yönetimindeki 38 AKH 655 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

