Artvin'de Çığta Kayıp Çoban Bülent Gezer İçin Arama Çağrısı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar, olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta geçici olarak durdurulmuştu.

AFAD ekipleri tarafından son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edildi; yetkililer arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını, hava ve arazi şartları uygun hale gelince yeniden başlatılacağını bildirdi.

Yakınlarından çağrı

Bahriye Durgun, bahar aylarına kadar arama yapılmaması durumunda cesede ulaşılamayacağını belirterek, "Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer. Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

