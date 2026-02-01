Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, Isparta Otogarı'nda Son Görüntüler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüsün otogarda son kez görüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, saat 10.39'da Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru giden ve içinde 34 yolcu ve mürettebat bulunan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs yan yatarak bir süre sürüklendikten sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Devrilen otobüsün içinde ve altında çok sayıda yolcu kaldı. Olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içinde ve altında kalan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin de çalışmaları takip etti.

Isparta Otogarı'ndaki görüntüler

Kazaya karışan 26 ABG 022 plakalı otobüsün, sabah saat 07.57'de Isparta Otogarı'na girip yolcu aldığı ve saat 08.27 sıralarında otogarda son kez görüldüğü belirlendi. Bu anlar, otogarın güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.

OTOBÜSÜN OTOGARDAKİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI.