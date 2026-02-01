Antalya'da Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Antalya'da otobüs kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Kaza, Döşemealtı Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30'da gerçekleşti

Antalya’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Dün akşam Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içinde 34 yolcu ile mürettebat bulunan ve İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti.

Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karağaç da kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi gören yolculardan Sudem Çakmak (19) ise kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Not: Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Sudem Çakmak’ın Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

KAZADA ÖLEN SUDE ÇAKMAK