Antalya'daki Otobüs Kazasında 3 Öğrencinin Akdeniz Üniversitesi'nde Okuduğu Ortaya Çıktı

Antalya'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren 3 öğrencinin Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğu, kazanın Döşemealtı'nda sis ve kaygan yol nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:47
Kaza Döşemealtı'nda, sis ve kaygan zemin nedeniyle meydana geldi

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenler arasında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan 3 gencin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Dün akşam Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan ve içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu, İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç ve 19 yaşındaki Sudem Çakmak da kurtarılamamıştı.

Ölen öğrencilerin kimlikleri

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı: Sudem Çakmak (19) — Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi; Pervin Önal (22) — Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi; Onur Yılmaz (21) — Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi.

Üç öğrenci Akdeniz Üniversitesi'nde farklı fakültelerde eğitim görüyordu.

