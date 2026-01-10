İzmir Ödemiş'te feci kaza: Yazar Rabiye Yıldırım hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan yazar Rabiye Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Kaza, 8 Ocak günü saat 13.30 sıralarında, Ödemiş Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrularak yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobile ve 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Olay sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı; yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak kurtuldu.

Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta bulunan yolcular S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve cenaze bilgisi

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Rabiye Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldırım’ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Hamdibey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaza anı kayıtlara yansıdı

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

