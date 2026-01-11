Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı — 'halkı yanıltıcı bilgi' iddiası

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya paylaşımı sonrası İstanbul'da 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:00
Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı — 'halkı yanıltıcı bilgi' iddiası

Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı — 'halkı yanıltıcı bilgi' iddiası

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonrasında yeniden gözaltına alındı.

İnceleme ve gözaltı

Ergin’in, sosyal medyada uyuşturucu operasyonlarına ilişkin paylaşımları üzerine yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul içinde yakalanarak emniyete götürüldüğü bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından Ergin’in "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Önceki gözaltı ve serbest bırakılma

Öte yandan, Ergin’in kısa bir süre önce aynı suçlamayla gözaltına alındığı ve daha sonra adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

FATİH ERGİN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

FATİH ERGİN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma Kazası: Otomobil Araziye Uçtu
2
Bursa Osmangazi'de 2 Şahıs Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı
3
Kütahya Beyaza Büründü: Kütahya-Tavşanlı Yolunda Ulaşım Aksadı
4
Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü
5
ABD Suriye'de DEAŞ Hedeflerini Vurdu
6
Manavgat'ta Ocakta Unutulan Fritöz Yangını: İtfaiye ve Polis Seferber Oldu
7
Elazığ’da 23 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları