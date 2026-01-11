Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı — 'halkı yanıltıcı bilgi' iddiası

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonrasında yeniden gözaltına alındı.

İnceleme ve gözaltı

Ergin’in, sosyal medyada uyuşturucu operasyonlarına ilişkin paylaşımları üzerine yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul içinde yakalanarak emniyete götürüldüğü bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından Ergin’in "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Önceki gözaltı ve serbest bırakılma

Öte yandan, Ergin’in kısa bir süre önce aynı suçlamayla gözaltına alındığı ve daha sonra adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

