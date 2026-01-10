Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit, birkaç gündür haber alınamayınca evinde ölü bulundu; kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:16
Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu

Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu

Olayın ayrıntıları

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta’nın Yalvaç ilçesinin Körküler Köyü Zafer Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi adresindeki apartmanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit'ten birkaç gün haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kamit’in yaşadığı daireye giren ekipler, yaşlı adamı kanepede hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamit’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamit’in bazı sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Kamit’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta’ya, hastane morguna kaldırıldı.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN GÜNLERDİR HABER ALINAMAYAN 66 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN KAMİT...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN GÜNLERDİR HABER ALINAMAYAN 66 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN KAMİT, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU; KAMİT’İN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN GÜNLERDİR HABER ALINAMAYAN 66 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN KAMİT...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te feci kaza: Yazar Rabiye Yıldırım hayatını kaybetti
2
Edirne'de Rahat Tavırlı Hırsız 3 İş Yerini Soydu
3
Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu
4
Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
5
Seydişehir'de Kavşakta Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
SDG’nin Halep Valiliği’ne Kamikaze İHA Saldırısı — Can Kaybı Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları