Aksaray'da Kamyonet Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Aksaray Çiftlik Mahallesi'nde kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 63 yaşındaki sürücü A.A. yaralandı; sürücü hastaneye kaldırıldı, kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:45
Çiftlik Mahallesi, Aksaray Nevşehir Kara yolu

Aksaray'da meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan kamyonetin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Çiftlik Mahallesi sınırlarında, Aksaray Nevşehir Kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, S.K. (58) idaresindeki 09 SK 688 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıktığı sırada bisiklet sürücüsü A.A. (63)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı A.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi sonrası yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

