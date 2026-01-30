Avcılar'da Güzellik Merkezi Kılığında Sahte Altın Atölyesine Operasyon

İhbar üzerine düzenlenen baskında makinalar ve kimyasallar ele geçirildi

Avcılar'da, ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen bir iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Olay, 28 Ocak Çarşamba saat 23.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Polis ekiplerinin baskınında, sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal maddeler ile birlikte 3 adet sahte bilezik ve 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi ele geçirildi.

İşletmede bulunan ve 21 adet suç kaydı bulunan S.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Giresun, İzmir ve İstanbul illerinde de 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

S.G.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Avcılar’da sahte altın üretim merkezi operasyonunda 21 suç kaydı olan şüpheli yakalandı