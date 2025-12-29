Aksaray'da Karlı Yolda Drift Şovu Kameralara Yansıdı

Aksaray'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bazı sürücüler, şehir merkezini adeta bir drift pistine çevirdi. Karlı yollarda araçları kaydırıp drift atan sürücülerin o anları sokak kameralarına yansıdı.

Tehlikeli anlar ve kıl payı atlatılan kazalar

Görüntülerde ters yol kullanımı ve diğer trafikteki kişiler ile araçları hiçe sayan davranışlar yer alıyor. Minibüs ile, hafif ticari araç ile ve otomobil ile drift atan sürücülerin bazıları kazayı kıl payı atlattı.

Araçlara çarpma noktasına gelen anlarda şans eseri duran sürücüler dahi drift atmaktan vazgeçmedi. Gece yarısı boyunca saatlerce devam eden bu tehlikeli sürüşler trafiği altüst etti ve çevredeki kişileri korkuttu.

Görüntülerin etkisi

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrede büyük yankı uyandırdı; tehlikeli sürüşlerin güvenlik riski oluşturduğu vurgulanıyor. Trafikteki bu tür davranışlar, kış koşullarında daha da tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

AKSARAY’DA KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE TRAFİĞE ÇIKAN BİRÇOK SÜRÜCÜ ŞEHRİ ADETA DRİFT PİSTİNE ÇEVİRDİ. KARLI YOLDA ARAÇLARI KAYDIRIP DRİFT ATAN SÜRÜCÜLERİN O ANLARI ANBEAN KAMERALARA YANSIRKEN, BİRÇOK KEZ KAZAYI KIL PAYI ATLATAN SÜRÜCÜLER HERKESİ KORKUTTU.