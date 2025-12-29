DOLAR
Aksaray'da Karlı Yolda Drift Şovu Kameralara Yansıdı

Aksaray'ta kar yağışını fırsat bilen sürücüler karlı yollarda drift yaparak tehlike saçtı; anbean kaydedilen görüntüler kıl payı atlatılan kazaları gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 03:08
Aksaray'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bazı sürücüler, şehir merkezini adeta bir drift pistine çevirdi. Karlı yollarda araçları kaydırıp drift atan sürücülerin o anları sokak kameralarına yansıdı.

Tehlikeli anlar ve kıl payı atlatılan kazalar

Görüntülerde ters yol kullanımı ve diğer trafikteki kişiler ile araçları hiçe sayan davranışlar yer alıyor. Minibüs ile, hafif ticari araç ile ve otomobil ile drift atan sürücülerin bazıları kazayı kıl payı atlattı.

Araçlara çarpma noktasına gelen anlarda şans eseri duran sürücüler dahi drift atmaktan vazgeçmedi. Gece yarısı boyunca saatlerce devam eden bu tehlikeli sürüşler trafiği altüst etti ve çevredeki kişileri korkuttu.

Görüntülerin etkisi

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrede büyük yankı uyandırdı; tehlikeli sürüşlerin güvenlik riski oluşturduğu vurgulanıyor. Trafikteki bu tür davranışlar, kış koşullarında daha da tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

