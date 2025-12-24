DOLAR
Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı

Doğu Karadeniz'de, Trabzon Çaykara'nın Küçük Yayla'sında ayılar kış uykusuna yatmayıp yayla evlerine girerek büyük maddi hasar verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:53
Kar yağışına rağmen yayla evleri hedefte

Doğu Karadeniz'de ayılar, kar ve kış koşullarına rağmen kış uykusuna yatmayarak yayla evlerine saldırmaya devam ediyor.

Son olarak Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi sınırlarındaki Küçük Yayla'da ayı saldırıları sonucu çok sayıda yayla evi zarar gördü. Yöre halkı, ayı tarafından parçalanmış çelik kapıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

2 bin rakımın üzerindeki yaylada, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 15-20 santimetre kalınlığında kar oluştu. Buna rağmen ayılar birden fazla yaylada evlere girerek büyük maddi hasara neden oldu.

Tahta ve çivilerle kapatılan yayla evinin kapısını kırarak içeri giren ayı, evin içindeki buzdolabı, ocak seti ve birçok eşyayı parçalayarak evi kullanılamaz hale getirdi. Ayının buzdolabını dahi evin dışına sürüklediği görüldü.

Yöre halkı yaşananlara tepki gösterirken, olay bölgesindeki hasar görüntüleri dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

