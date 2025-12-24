Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı

Kar yağışına rağmen yayla evleri hedefte

Doğu Karadeniz'de ayılar, kar ve kış koşullarına rağmen kış uykusuna yatmayarak yayla evlerine saldırmaya devam ediyor.

Son olarak Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi sınırlarındaki Küçük Yayla'da ayı saldırıları sonucu çok sayıda yayla evi zarar gördü. Yöre halkı, ayı tarafından parçalanmış çelik kapıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

2 bin rakımın üzerindeki yaylada, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 15-20 santimetre kalınlığında kar oluştu. Buna rağmen ayılar birden fazla yaylada evlere girerek büyük maddi hasara neden oldu.

Tahta ve çivilerle kapatılan yayla evinin kapısını kırarak içeri giren ayı, evin içindeki buzdolabı, ocak seti ve birçok eşyayı parçalayarak evi kullanılamaz hale getirdi. Ayının buzdolabını dahi evin dışına sürüklediği görüldü.

Yöre halkı yaşananlara tepki gösterirken, olay bölgesindeki hasar görüntüleri dikkat çekti.

AYININ YAYLA EVİNİ SALDIRISI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI