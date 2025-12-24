Diyarbakır’da Motosiklet Kazası: Yolun Karşısına Geçen Kadına Çarptı — 2 Yaralı

Diyarbakır’da motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadın ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki kişi metrelerce savruldu ve olay yerinde yaralandı.

Kaza anı kameraya yansıdı, ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra her iki kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

