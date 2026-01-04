DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.898.806,06 -0,32%

Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu kavşağında 42 yaşındaki bir adam, ışıklarda bekleyen sürücülere ıslak ve kuru mendil satarak gece yarılarına kadar geçimini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 00:02
Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Aksaray'da Kavşakta Mendil Satarak Geçimini Sağlıyor

Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağında Gece Mesaisi

42 yaşındaki bir adam, elindeki küçük kutuyla Aksaray'daki karayollarının ışıklı kavşaklarına çıkarak gündüz ve özellikle gece yarılarına kadar mendil satarak kazanç sağlamaya çalışıyor.

Kutuya doldurduğu ıslak ve kuru mendilleri, Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızıda duran araç sürücüleri ve yolculara uzatıyor. İhtiyacı olan sürücü ve yolcular mendil ihtiyaçlarını böylece karşılıyor.

İsmini vermek istemeyen adam, "Mendil satıyorum. Bu şekilde kazanç sağlıyorum" diyerek neden bu işi yaptığını anlattı.

Zaman zaman trafikte tehlikeli anlar yaşansa da mendilci zaman zaman Ankara istikametindeki ışıklarda, kimi zaman da Nevşehir istikametindeki ışıklarda satış yapmaya devam ediyor.

AKSARAY'DA ELİNDEKİ MENDİL KUTUSUYLA KARAYOLLARINDAKİ IŞIKLI KAVŞAKLARA ÇIKARAK SATIŞ YAPAN 42...

AKSARAY'DA ELİNDEKİ MENDİL KUTUSUYLA KARAYOLLARINDAKİ IŞIKLI KAVŞAKLARA ÇIKARAK SATIŞ YAPAN 42 YAŞINDAKİ ADAM, GECE BOYUNCA SÜRÜCÜ VE YOLCULARA MENDİL SATARAK KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR.

AKSARAY'DA ELİNDEKİ MENDİL KUTUSUYLA KARAYOLLARINDAKİ IŞIKLI KAVŞAKLARA ÇIKARAK SATIŞ YAPAN 42...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kozmetik Fabrikası Yangını İddianamesi İade Edildi
2
Kozmetik fabrika yangınında iddianame iade edildi
3
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
4
Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
6
New York'ta Binlerce Kişi Times Meydanı'nda Venezuela İçin Yürüdü
7
Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları