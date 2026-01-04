Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Aksaray'da Kavşakta Mendil Satarak Geçimini Sağlıyor

Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağında Gece Mesaisi

42 yaşındaki bir adam, elindeki küçük kutuyla Aksaray'daki karayollarının ışıklı kavşaklarına çıkarak gündüz ve özellikle gece yarılarına kadar mendil satarak kazanç sağlamaya çalışıyor.

Kutuya doldurduğu ıslak ve kuru mendilleri, Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızıda duran araç sürücüleri ve yolculara uzatıyor. İhtiyacı olan sürücü ve yolcular mendil ihtiyaçlarını böylece karşılıyor.

İsmini vermek istemeyen adam, "Mendil satıyorum. Bu şekilde kazanç sağlıyorum" diyerek neden bu işi yaptığını anlattı.

Zaman zaman trafikte tehlikeli anlar yaşansa da mendilci zaman zaman Ankara istikametindeki ışıklarda, kimi zaman da Nevşehir istikametindeki ışıklarda satış yapmaya devam ediyor.

