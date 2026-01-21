Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi: Jandarma Tüm Ticari Araçları Kontrol Ediyor

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, eksi 9 dereceye düşen Aksaray'da otoyol ve kırsal yollarda tüm ticari araçların lastik dişlerini ölçerek gün boyu denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:46
Aksaray’da kış lastiği denetimi

Aksaray’da jandarma ekipleri kent genelinde birçok noktada kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Soğuk hava ve kapsamlı denetim

Hava sıcaklığının eksi 9’lara düştüğü Aksaray’da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde kış lastiği uygulaması başlattı.

Uygulamada yapılan kontroller

Ekipler otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında tüm ticari araçları durdurarak lastik diş derinliklerini ölçtü. Denetimlerde yönetmeliğe uygun olmayan lastikleri bulunan araç sürücülerine ceza kesildi.

Sürücü belge ve araç sorgulamaları da yapılarak, kontroller gün boyu birçok noktada devam etti.

