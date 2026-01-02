Aksaray'da Mahalle Kavgası: Kaçan Gençler Kovalamacayla Yakalandı

Olay yeri: Aksaray, Büyük Bölcek Mahallesi. Mahallede aralarında bilinmeyen nedenle tartışan kalabalık bir grup genç, kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kovalamaca ve yakalanma

Olay yerine intikal eden ekiplerin, şahısların kaçtığını anons etmesinin ardından adrese ve çevresine takviye polis ekipleri gönderildi. Kaçan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şüpheliler, saklandıkları apartmanların bahçelerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ve bekçilerin müdahalesiyle birbirlerinin üzerine yürüyen gençler etkisiz hale getirildi, üzerleri aranarak polis otosuna bindirildi.

İşlemler ve ifadeler

Polis minibüsündeki kafese bindirilen şüphelilerden biri polise, "Nefes alayım öyle kapat" dedi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

