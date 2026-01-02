Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir sitenin bahçesinde silahla boğazından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Sinan Körtepe, T.A. tarafından silahla boğazından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.A. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

