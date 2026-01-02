DOLAR
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Kayapınar'da Mahabad Bulvarı'ndaki bir site bahçesinde silahla boğazından vurulan Sinan Körtepe yaşamını yitirdi; şüpheli T.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:13
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir sitenin bahçesinde silahla boğazından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Sinan Körtepe, T.A. tarafından silahla boğazından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.A. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

