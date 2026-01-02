DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.872.286,38 -0,42%

Hakkari Çukurca'da Kar Yükü Ahırı Çöktürdü

Çukurca'da Eyüp Sevmiş'e ait ahır, çatısına biriken yoğun kar nedeniyle çöktü; olayda kimse yaralanmadı, yetkililer çatı güvenliği uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:16
Hakkari Çukurca'da Kar Yükü Ahırı Çöktürdü

Hakkari Çukurca'da Kar Yükü Ahırı Çöktürdü

Köprülü Mahallesi'nde çatısı çöken ahırda kimse yoktu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, çatısına biriken yoğun kar yüküne dayanamayan bir ahır çöktü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gündeş köyüne bağlı Köprülü Mahallesi’nde ikamet eden Eyüp Sevmiş'e ait ahır, çatısına biriken kar nedeniyle çöktü.

Olay sırasında ahırda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde benzer risklerin devam ettiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları özellikle ahır ve yapı çatılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNE BAĞLI GÜNDEŞLİ KÖPRÜLÜ MAHALLESİ’NDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR...

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNE BAĞLI GÜNDEŞLİ KÖPRÜLÜ MAHALLESİ’NDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR AHIR ÇÖKTÜ. KAR KALINLIĞININ ARTMASIYLA BİRLİKTE ÇATININ AĞIRLIĞA DAYANAMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı
3
Denizli'de soba yangını: 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti
4
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı, 523 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
5
Malatya'da Meteor Gökleri Aydınlattı — Anı Kamerada
6
İskenderun’da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
7
Erzin'de 3 İşyeri ve 1 Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları