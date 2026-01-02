DOLAR
Burdur'da Pres Makinesine Sıkışan İşçi Yaralandı

Burdur Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kilit parke tesisinde çalışan M.Ç. (48), pres makinesine sıkıştı; çıkarıldı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı, Isparta'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:16
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kilit parke tesisinde kaza

Burdur’da bir kilit parke üretim tesisinde çalışan M.Ç. (48), çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleşti. Durumu fark eden arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ç. için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı; ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçinin vücudunda kırıklar tespit edildi ve daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

