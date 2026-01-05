Aksaray'da Mandıra Çöktü: Yaklaşık 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yağmur ve kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısında su birikmesi sonucu çökme meydana geldi. Beldede hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Gündüz (55)'e ait Zafer Mahallesi'ndeki mandırada yaklaşık 80 küçükbaş hayvan bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre, mandıra göçüğü altında kalan yaklaşık 20'ye yakın hayvan telef oldu. Çöküşü fark eden üretici kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalışırken, komşularının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile beldede bulunan iş makineleri koordineli bir şekilde kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir.

