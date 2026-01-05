Aksaray'da Mandıra Çöktü: Yaklaşık 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Aksaray Yeşiltepe'de çatısı çöken mandırada yaklaşık 80 küçükbaş hayvandan 20'ye yakını göçük altında kalarak telef oldu; AFAD kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:08
Aksaray'da Mandıra Çöktü: Yaklaşık 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Aksaray'da Mandıra Çöktü: Yaklaşık 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yağmur ve kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısında su birikmesi sonucu çökme meydana geldi. Beldede hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Gündüz (55)'e ait Zafer Mahallesi'ndeki mandırada yaklaşık 80 küçükbaş hayvan bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre, mandıra göçüğü altında kalan yaklaşık 20'ye yakın hayvan telef oldu. Çöküşü fark eden üretici kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalışırken, komşularının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile beldede bulunan iş makineleri koordineli bir şekilde kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir.

AKSARAY’DA BİR MANDIRANIN ÇÖKMESİ SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF...

AKSARAY’DA BİR MANDIRANIN ÇÖKMESİ SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

AKSARAY’DA BİR MANDIRANIN ÇÖKMESİ SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de 7 Saat Sonra Kurtarılan Ayfer Özmen: Kurtarılma Anları Ortaya Çıktı
2
Düzce Cumayeri'de Kuyuya Düşen İnek Vinçle Kurtarıldı
3
Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
4
TEM Otoyolu Esenler'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Bariyerlere Çıktı, 2 Yaralı
5
Erdek'te Elif Kumal’ın Aracı Gölden Çıkartıldı
6
Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları