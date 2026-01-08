Aksaray'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

Aksaray'da meydana gelen kazada, bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesi bölgesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.A. (16) yönetimindeki 68 AFC 065 plakalı motosiklet, O.E. (24) idaresindeki 34 GE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafası otomobilin kapı camını kırdı.

Kazayı gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

