Aksaray'da Otomobille Çarpışan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Aksaray-Konya karayolunda otomobille çarpışan minibüsün takla atıp şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:21
Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobille çarpışan minibüsün takla atarak şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Aksaray-Konya karayolu 9 kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Yenikent beldesine giden A.Y. (40) idaresindeki 06 AAC 721 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Yapılcan köyünden karayola çıkan M.G. (23) yönetimindeki 68 AGH 915 plakalı Opel minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.G. ile yolcu olarak bulunan F.A. (21) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

