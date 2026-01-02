DOLAR
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındaki bebek ve 10 yaş altı hasta, UMKE'nin Sikorsky helikopteriyle Van'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:25
Hava ambulansı ile güvenli nakil

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören iki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopterle Van'a nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşındaki bebek ile batın rahatsızlığı bulunan 10 yaş altı hasta için ileri sağlık hizmetine ihtiyaç duyuldu.

Bu kapsamda sevk işlemleri için UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Sikorsky helikopter ile gerçekleştirilen hava sevkiyatıyla hastalar, Van'daki sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

