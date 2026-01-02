Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi

Hava ambulansı ile güvenli nakil

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören iki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopterle Van'a nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşındaki bebek ile batın rahatsızlığı bulunan 10 yaş altı hasta için ileri sağlık hizmetine ihtiyaç duyuldu.

Bu kapsamda sevk işlemleri için UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Sikorsky helikopter ile gerçekleştirilen hava sevkiyatıyla hastalar, Van'daki sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı.

