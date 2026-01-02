Siirt'te DEAŞ propagandası yapan S.İ. tutuklandı

Siirt'te DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Siirt'te sosyal medyada şehitleri aşağılayıcı ifadeler kullanan ve terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda S.İ. isimli şahıs gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelinin sosyal medyada terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve şehit olan polisleri aşağılayıcı metinler paylaştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece S.İ. tutuklandı.

