Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti

Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında meydana gelen olayda, 19 Aralık 2025 tarihinde işten eve dönen Ziraat Mühendisi Fethullah Yaman (46) aniden fenalaştı ve ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tespitlerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaman, Kızıltepe’deki özel bir hastaneden Artuklu’daki özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Annenin Acıya Dayanamayışı

Oğlunun yoğun bakım sürecinde hastanede bulunan anne Nuriye Yaman (76), evlat acısına dayanamayarak aniden fenalaştı. Yapılan tespitlerde annenin de kalp krizi geçirdiği bildirildi. Yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen oğlundan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Aşağı Azıklı Mahallesi’nde toprağa verildi.

NURİYE YAMAN (ANNE)