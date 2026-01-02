DOLAR
Herson'da İHA Saldırısı: Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Herson'da 1 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısında ölü sayısı 28'e yükseldi; Vali Vladimir Saldo, olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:37
Vladimir Saldo: Yaralanan bazı kişiler hastanede hayatını kaybetti

Rusya tarafından atanan Ukrayna’nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Saldo, açıklamasında yaralanan bazı kişilerin kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiğini ve böylece saldırıdaki toplam ölü sayısının 28'e çıktığını bildirdi. Olayın 1 Ocak tarihinde gerçekleştiği belirtildi.

Vali Saldo, "Saldırı anında olay yerinde 100’den fazla kişi vardı, 60’dan fazla kişi bu saldırıdan etkilendi" ifadelerini kullandı.

Saldo'nun dünki açıklamasında yer alan detaylarda, "Bu gece düşman, sivillerin yeni yılı karşıladığı yere insansız hava araçlarıyla (İHA) kasıtlı bir saldırı düzenledi. 3 İHA, Karadeniz kıyısındaki bir kafe ve otele saldırdı. İHA’lardan biri yanıcı karışım taşıyordu. Kievli militanlar yazın aynı karışımlarla tarlalarımızı yakmıştı. Şimdi ise insanları kasıtlı olarak yaktılar. Zelenskiy’nin sözlerine göre ulaşmak istediği barış işte böyle görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Rus yetkililer saldırıyla ilgili bilgileri paylaşırken, bölgedeki can kaybı ve yaralanma sayılarıyla ilgili açıklamalar devam ediyor.

