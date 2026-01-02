Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 2'si, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki kişi kaldırımda bekleyen iki kişiyi hedef alarak ateş etti. Saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti.

Saldırganlar, silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. ÖLENLERDEN BİRİNİN OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.