DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde motosikletli saldırıda 3 kişiden 2'si öldü; ölenlerden biri olayla ilgisi olmayan Suriye uyrukluydi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:22
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 2'si, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki kişi kaldırımda bekleyen iki kişiyi hedef alarak ateş etti. Saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti.

Saldırganlar, silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ KALDIRILDIKLARI HASTANEDE...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. ÖLENLERDEN BİRİNİN OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları