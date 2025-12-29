DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.995,17 4,1%
BITCOIN
3.751.774,05 0,25%

Aksaray'da Parkta Drift: 2 Sürücüye 111 Bin 461 TL Ceza

Aksaray'da Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda drift yapan 2 sürücüye toplam 111 bin 461 lira ceza kesildi; araçlar trafikten men edildi, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:07
Aksaray'da Parkta Drift: 2 Sürücüye 111 Bin 461 TL Ceza

Aksaray'da Parkta Drift: 2 Sürücüye 111 Bin 461 TL Ceza

Olayın Detayları

Aksaray'da park içinde drift yapan iki sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Tçacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde meydana geldi.

Parkın buzlanmış otopark alanında drift atan sürücüler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı sivil ekiplerce tespit edildi. Suçüstü yakalanan araçlardan biri Hasan Hüseyin Ö. (18) idaresindeki 68 AD 163 plakalı otomobil, diğeri ise Bahir T. (18) yönetimindeki 06 AN 9872 plakalı otomobildi.

Sivil ekiplerin yaptığı sorgulamada, Hasan Hüseyin Ö. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu tespit doğrultusunda sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 65 bin 69 lira, diğer sürücü Bahir T.'ye ise drift atmaktan 46 bin 392 lira para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye kesilen toplam ceza 111 bin 461 lira oldu.

Her iki aracın da trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Drift atan 2 sürücüye 111 bin lira ceza kesildi

Drift atan 2 sürücüye 111 bin lira ceza kesildi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Tirebolu'da Fırtına Taşkını: 5 Metrelik Dalgalar Sahil Yolunu Bastı
2
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
3
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
4
Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı
5
Kastamonu'da Yolcu Otobüsü Kara Saplandı
6
Zonguldak Kozlu'da 3 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Facianın Eşiğini Önledi
7
Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?