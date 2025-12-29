Aksaray'da Parkta Drift: 2 Sürücüye 111 Bin 461 TL Ceza

Olayın Detayları

Aksaray'da park içinde drift yapan iki sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Tçacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde meydana geldi.

Parkın buzlanmış otopark alanında drift atan sürücüler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı sivil ekiplerce tespit edildi. Suçüstü yakalanan araçlardan biri Hasan Hüseyin Ö. (18) idaresindeki 68 AD 163 plakalı otomobil, diğeri ise Bahir T. (18) yönetimindeki 06 AN 9872 plakalı otomobildi.

Sivil ekiplerin yaptığı sorgulamada, Hasan Hüseyin Ö. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu tespit doğrultusunda sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 65 bin 69 lira, diğer sürücü Bahir T.'ye ise drift atmaktan 46 bin 392 lira para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye kesilen toplam ceza 111 bin 461 lira oldu.

Her iki aracın da trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

