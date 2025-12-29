DOLAR
Giresun Tirebolu'da Fırtına Taşkını: 5 Metrelik Dalgalar Sahil Yolunu Bastı

Karadeniz fırtınası Tirebolu'da dalgakıranları aşan, yer yer 5 metreyi bulan dalgalarla taşkına neden oldu; sahil yolu ve parklar sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:08
Karadeniz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Karadeniz’de etkili olan fırtına, Giresun’un Tirebolu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde dalgakıranları aşan dev dalgalar taşkınlara neden olurken, kıyıya sürüklenen kaya ve odun parçaları sahil yoluna kadar ulaştı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle Tirebolu’da dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Dalgaların dalgakıranları aşarak ilçe merkezine kadar ilerlemesi sonucu sahil yolu, kaldırımlar ve sahil bandındaki park alanları sular altında kaldı. Yüksek dalgaların taşıdığı büyük kaya ve odun parçaları sahil şeridine ve yollara savruldu.

Tirebolu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden trafiğe açılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı temizlik ve güvenlik çalışması başlattı. Sahil yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

