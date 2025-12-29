Giresun Tirebolu'da Fırtına Taşkını: 5 Metrelik Dalgalar Sahil Yolunu Bastı

Karadeniz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Karadeniz’de etkili olan fırtına, Giresun’un Tirebolu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde dalgakıranları aşan dev dalgalar taşkınlara neden olurken, kıyıya sürüklenen kaya ve odun parçaları sahil yoluna kadar ulaştı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle Tirebolu’da dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Dalgaların dalgakıranları aşarak ilçe merkezine kadar ilerlemesi sonucu sahil yolu, kaldırımlar ve sahil bandındaki park alanları sular altında kaldı. Yüksek dalgaların taşıdığı büyük kaya ve odun parçaları sahil şeridine ve yollara savruldu.

Tirebolu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden trafiğe açılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı temizlik ve güvenlik çalışması başlattı. Sahil yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

KARADENİZ’DE ETKİLİ OLAN FIRTINA, GİRESUN’UN TİREBOLU İLÇESİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇE MERKEZİNDE DALGAKIRANLARI AŞAN DEV DALGALAR, TAŞKINLARA NEDEN OLURKEN, KIYIYA SÜRÜKLENEN KAYA VE ODUN PARÇALARI SAHİL YOLUNA KADAR ULAŞTI.